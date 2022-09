Zweimal wurde die unbemannte Testmission für den erneuten Mondflug schon verschoben. Damit es endlich funktioniert, müssen jede Menge Probleme gelöst werden - und das schon bis Ende September. Am 29. August hätte die neue Megarakete der Nasa eigentlich ihre Reise ins All antreten sollen. Ihr Ziel: die noch unbemannte Raumkapsel Orion im Weltraum freisetzen und wieder zur Erde fallen lassen - und damit beweisen, dass das Space Launch System (SLS) geeignet ist, in der Artemis-2-Mission 2024 Astronaut:innen in die Mondumlaufbahn zu ...

