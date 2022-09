Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat die Leitzinsen um 75 Basispunkte (BP) angehoben, was zuletzt von den Märkten erwartet worden war, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Der Hauptrefinanzierungssatz liege nunmehr bei 1,25% und der Einlagezinssatz bei 0,75%. Während der Pressekonferenz habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde immer wieder betont, dass die EZB die Zinserhöhungen erst dann einstellen werde, wenn klar sei, dass das 2%-Inflationsziel mittelfristig erreicht sei. "Wir sind weit von dem Zinsniveau entfernt, das notwendig ist, um die Inflationsrate auf unsere Zielmarke zu bringen", habe Lagarde sinngemäß gesagt und ergänzt: "Es sind "mehrere Zinserhöhungen" erforderlich." Des Weiteren seien neue Projektionen veröffentlicht worden, in denen das Wachstum nach unten und die Inflation nach oben korrigiert worden seien, aber von der EZB immer noch keine Rezession prognostiziert werde. ...

