Deusche Telekom - Die Bullen klopfen erneut an

Über die Aktie der Deutschen Telekom berichteten wir an dieser Stelle im August. Nach einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung zeigen sich in dieser Woche wieder die Bullen. Ein charttechnischer Trigger rückt näher. Und auch fundamental gibt es Neuigkeiten.



Die Telekom-Tochter T-Mobile US plant ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. Das Führungsgremium hat einem Aktienrückkaufprogramm von bis zu 14 Mrd. USD zugestimmt. Dieses besitzt eine Laufzeit bis September 2023, also über ein Jahr. Sollte das Unternehmen dieses Vorhaben vollumfänglich durchführen, hätte dies eine doppelt positive Auswirkung auf die Mutter Deutsche Telekom.

Zum einen würde, sollten die zurückgekauften Aktien wie geplant eingezogen werden, die Bewertung der Aktie der T-Mobile US attraktiver werden. Denn bei gleichbleibendem Kurs, aber sinkender Aktienzahl, sinkt auch die Bewertung. Das wiederum setzt Kurspotenzial frei. Und steigende Aktienkurse bei der Tocher wären auch positiv für die Mutter. Auf der anderen Seite könnte Telekom den Meldungen zufolge auch durch diese Maßnahme dem Ziel, mehr als 50 % der Aktien an T-Mobile US zu halten, näherkommen. Denn durch die eingezogenen Aktien steigt der prozentuale Anteil, den die Großaktionäre halten, also auch der der Deutschen Telekom, sollte das Telekom-Management keine Aktien verkaufen. Zieht das Telekom-Management zugleich die Option, vom Partner Softbank weitere T-Mobile US-Aktien zu erhalten, in Betracht, könnte das Ziel von 50 %+x tatsächlich im kommenden Jahr erreicht werden.

Bereits jetzt konsolidiert die Deutsche Telekom die Ergebnisse von T-Mobile US aufgrund einer Vereinbarung mit dem Partner und weiteren Großaktionär Softbank vollumfänglich. An der Börse war T-Mobile US zuletzt gut 180 Mrd. USD wert. Die Beteiligung der Deutschen Telekom von rund 48 % wäre also rund 87 Mrd. USD oder 86 Mrd. EUR wert. Die Deutsche Telekom selbst kommt derzeit nur auf einen Börsenwert von 96 Mrd. EUR.

Chart: Deutsche Telekom

Widerstandsmarken: 19,39 + 20,86 EUR

Unterstützungsmarken: 17,82 + 16,20 EUR

Aus charttechnischer Sicht bleibt es beim DAX-Titel bei den zuletzt herausgearbeiteten Marken. Es geht nur um Feinjustierung. Die beschriebene deckelnde Trendlinie könnte aufgeknackt werden. Zusammen mit dem Zwischenhoch bei 19,39 EUR ergibt sich eine Widerstandszone, die der Wert hinter sich lassen muss, um ein Kaufsignal auszubilden. Sollte dies gelingen, wäre ein Anstieg in Richtung 20,86 EUR zu erwarten.

Der EMA50 bildet dagegen mit einer Horizontalen um 17,82 EUR eine Kreuzunterstützung. Sollte dieser Support brechen, wäre die Range der vergangenen Monate bärisch aufgelöst und die Aktie könnte mittelfristig in Richtung 16,20 EUR korrigieren.

Deutsche Telekom in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.12.2019 - 05.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Deutsche Telekom in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017 - 01.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

