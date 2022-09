London (ots/PRNewswire) -Die neue Kampagne "To Treasure, Now and Forever" feiert die Langlebigkeit, Schönheit und Vielseitigkeit von Naturdiamanten in allen Rollen, die man im Leben spielen kannLONDON, 9. Sept. 2022 /PRNewswire/ - Der Natural Diamond Council (NDC) kündigt den bevorstehenden Start seiner globalen Werbekampagne mit dem Motto an: "To Treasure, Now and Forever" mit der frisch ernannten britischen Schauspielerin Lily James als Global Ambassador.Lily James kann auf eine abwechslungsreiche, internationale Schauspielkarriere zurückblicken und ist ein gefeierter Hollywood-Star, der vor kurzem für seine Darstellung der Pamela Anderson in Pam & Tommyseine erste Emmy-Nominierung als herausragende Hauptdarstellerin in einer begrenzten Serie erhalten hat . Lily James nächstes Spielfilmprojekt, Providence, befindet sich derzeit in der Postproduktion."Lily James ist der moderne Inbegriff des natürlichen Diamanten", sagt David Kellie, CEO des Natural Diamond Council. "Mit ihrer jüngsten Emmy-Nominierung ist Lily als eine der führenden Schauspielerinnen der Welt anerkannt worden. Das Talent, die Vielseitigkeit und die Authentizität, die sie mitbringt, sind die perfekten Eigenschaften, um natürliche Diamanten zu repräsentieren. Wir sind begeistert, dass sie sich uns anschließt, während wir auf dem Erfolg eines weiteren rekordverdächtigen Jahres für natürlichen Diamantschmuck aufbauen.""Ich bin so aufgeregt und stolz darauf, die globale Botschafterin des Natural Diamond Council zu sein", sagt Lily James. "Es war erhellend, die positiven Auswirkungen der Naturdiamantenindustrie auf der ganzen Welt und ihr Engagement für kontinuierliche Verbesserungen zu entdecken. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Funktion mehr davon aus erster Hand zu erfahrenLily James glänzt im NDC-Universum der natürlichen Diamanten und dient als Hauptinspiration für den 45-sekündigen Kampagnenfilm, der eine Reihe von Szenen einfängt, die für die unzähligen Rollen, die Lily James vor und hinter der Kamera spielt, relevant sind. Der Film spielt in London, wo Lily James wohnt, und lenkt den Blick auf die Heldin von der Straße auf das Set und die Bühne. Jeder Moment, ob groß oder klein, ist mit den bedeutungsvollsten Schmuckstücken des Lebens geschmückt, funkelnde Diamantschmuckstücke, die das Manifest des Films "To Treasure, Now and Forever" unterstreichen"Frauen, die Naturdiamantenschmuck für sich selbst kaufen, sind nach wie vor der wichtigste Wachstumstreiber des Sektors", sagt David Kellie. "Frauen spielen heute viele Rollen im Leben, und der Kauf von natürlichem Diamantschmuck ist eine Möglichkeit, Belohnung, Selbstliebe und Individualität auszudrücken, die wir mit unserem Kampagnenfilm verkörpern wollen. Der Diamantschmuck ist eine ständige Erinnerung daran, dass sie es verdient hat, egal, was sie gerade macht!"Als markenunabhängige, gemeinnützige Organisation, die die Kreativität und die Werte der Kategorie Naturdiamanten feiert, präsentiert die NDC-Kampagne eine Reihe von Diamantschmuckstilen, von Grundelementen wie Tennisarmbändern und Halsketten, Ohrsteckern und Reifen bis hin zu originellen Kreationen wie Statement-Ohrringen oder Spiralarmbändern. Alle diese Stücke wurden von unabhängigen Designern, Marken und NDCs offiziellen Handelspartnern bezogen, die die Kampagne auch bis ins Jahr 2023 über ein Co-op-Werbeprogramm durchführen werden.Aufbauend auf dem Erfolg früherer NDC-Werbekampagnen trägt Lily James Schmuck, der speziell für die Kampagne kreiert wurde. Dabei handelt es sich um IP-geschützte Erweiterungen von Bestsellern wie dem Soleil-Anhänger, der von Malyia McNaughton, einer ehemaligen NDC-Schülerin, einer Emerging Designers Diamond Initiative (https://www.naturaldiamonds.com/council/industry-news/eddifund/)entworfen wurde, und der jetzt als Ohrringe und Armband neu aufgelegt wurde. Die Auswahl an kampagnenspezifischen Schmuckstücken ist auf Anfrage erhältlich und kann von Einzelhändlern in aller Welt interpretiert werden. Alle Schmuckstücke, die im Rahmen der Kampagne getragen werden, sind in einem eindrucksvollen Lookbook auf einer speziellen Kampagnen-Website präsentiert unter naturaldiamonds.com, (https://www.naturaldiamonds.com/), die im Jahr 2021 über 130 Millionen Besucher verzeichnete.Die Werbestrategie konzentriert sich vor allem auf digitale Videos, einschließlich der Präsenz bei Streaming-Diensten, Hulu und Peacock. Die Kampagne wird in den Print- und Digitalmedien sowie in den Verkehrsmitteln in den Märkten New York und Los Angeles zu sehen sein. Die Kampagne wird auch im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und China laufen.Die Kampagne wurde von Manu Cossu inszeniert und von Sasha Marro fotografiert, außerdem von Molly SJ Lowe. Rebecca Corbin-Murray übernahm das Modestyling für Lily James.Über den Natural Diamond Council: Der Natural Diamond Council (NDC) (https://www.naturaldiamonds.com/council/) inspiriert und informiert die Verbraucher über die unglaubliche Welt der Naturdiamanten durch seine Plattform Only Natural Diamonds. Die Plattform ist der maßgebliche Herausgeber für alles, was mit natürlichen Diamanten zu tun hat, einschließlich Prominente und Popkultur, epische Diamanten und Schmucktrends, Verlobungen und Hochzeiten sowie Kaufanleitungen für Diamanten.Der NDC unterstützt die Integrität der Naturdiamantenindustrie, indem er Transparenz und Einblicke in die Fortschritte dieses Sektors und seine Verpflichtungen zur weiteren Verbesserung bietet. Das NDC ist eine globale Organisation, deren Mitglieder auf vier Kontinenten und in zehn Ländern tätig sind, darunter Kanada, Südafrika und Botswana. Ihre Tätigkeit sichert den Lebensunterhalt von 10 Millionen Beschäftigten in der Industrie und ihren Familien in aller Welt.Das NDC ist in den USA, China, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Europa tätig.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1893763/Natural_Diamond_Council.jpgPressekontakt:Lisa Levinson,Leiterin der Abteilung Marketing und Kommunikation UK - Natural Diamond Council - lisa@naturaldiamonds.com ,+4478-2340-5888Original-Content von: Natural Diamond Council, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148331/5317346