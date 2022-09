Ohne Verwässerung d. Aktionäre: Classic Minerals: 10 Mio. A$ Finanzierung: Vom Entwickler zum Produzenten

Anzeige / Werbung CLZ-Aktionäre durften sich daraufhin über ordentlichen Tagesgewinn freuen. Steigerungspotential: Großprobe auf Kat Gap aus 2022 war signifikant hochgradiger; Goldinventar Lady Ada/Magdalena bisher unberücksichtigt.

Die Finanzierung der Goldproduktion auf dem Kat-Gap-Goldprojekt in Westaustralien ist gesichert, denn Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, FSE: 2I7) hat durch eine verbindliche Vereinbarung mit Goldvalley Brown Stone Pty Ltd. eine Finanzierungszusage in Höhe von 10 Millionen AUD erhalten. Für den Abbau des Golderzes von Kat Gap wird Goldvalley Brown Stone, ein Mitglied der Gold-Valley-Unternehmensgruppe die Finanzierung übernehmen. Die getroffene Regelung sieht vor, dass Classic Minerals aus der bestehenden Mineralressource von rund 90.000 Unzen das Erz zur Verfügung stellen wird. Seine Verarbeitung wird anschließend Goldvalley übernehmen. Dazu hat das Unternehmen bereits eine verbindliche Vereinbarung mit dem Eigentümer einer registrierten Goldmühle geschlossen.

Die Nettogewinne aus der Goldproduktion werden anschließend zwischen Classic Minerals und Goldvalley aufgeteilt. Dabei sollen die von den Einnahmen nach Abzug der Produktionskosten übrig bleibenden Gewinne zu 70 Prozent an Classic Minerals und zu 30 Prozent an Goldvalley fließen. Aus diesen Gewinnen werden anschließend auch die von Goldvalley zur Finanzierung der Goldproduktion bereitgestellten 10 Millionen Australische Dollar (AUD) zurückgezahlt.

Classic Minerals vermeidet hohe Kosten und eine Verwässerung seiner Aktionäre Geplant ist, die Verarbeitung des Erzes in mehreren aufeinanderfolgenden Paketen von jeweils 100.000 Tonnen abzuwickeln. Dabei sollen jeweils die Einnahmen aus der laufenden Verarbeitung dazu dienen, die Produktion der nächsten 100.000 Tonnen zu finanzieren. Der Erzkörper wird im Rahmen dieser Vereinbarung zunächst bis zu einer Produktionsobergrenze von 500.000 Tonnen abgebaut werden.



So oberflächennah beginnt auf Kat Gap die goldreiche

Vererzungszone; Classic hat sie farblich markiert





Vorgesehen ist dabei, dass Erz mit einem Mindestgehalt von durchschnittlich 2,85 g/t Gold auf Kat Gap abgebaut werden wird. Die anfängliche Finanzierung ist dabei für einen Zeitraum von zwölf Monaten ausgelegt. Für Classic Minerals hat die gewählte Form der Finanzierung den großen Vorteil, dass diese unbesichert und regessfrei ist, da die Finanzierung nur aus den zu erwartenden Einnahmen aus der Goldproduktion von Kat Gap zurückgezahlt werden wird. Aktuell geht Classic Minerals davon aus, dass der im Terms Sheet mit Goldvalley vorgesehene Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb bis Mitte 2024 abgeschlossen sein wird.



Für die investierten Aktionäre sind das gute Nachrichten, denn sie bedeuten, dass Classic Minerals einen Weg zur Finanzierung der Goldproduktion auf Kat Gap gefunden hat, der nur wenig Kapital erfordert. Durch ihn kann der entscheidende Sprung vom Entwickler eines Goldprojekts zum Produzenten nun vollzogen werden. Gleichzeitig wird eine starke Verwässerung der Aktionäre durch die gefundene Lösung vermieden.



