Ein internationales Forschungsteam hat Kakerlaken mit einem solarbetriebenen Rucksack ausgestattet, der mit den Nervenenden am Insektenkörper verbunden ist. So lassen sich die Beine der Krabbler steuern. In einer neuen Studie, die am Montag in der Zeitschrift NPJ Flexible Electronics veröffentlicht wurde, stellen die Forschenden ein System vor, mit dem sich die Beine von Kakerlaken - derzeit noch sehr eingeschränkt - fernsteuern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...