Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Global X auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Global X Disruptive Material UCITS ETF (ISIN IE000FP52WM7/ WKN A3DJQP) ermögliche Anleger*innen, an der Wertentwicklung von Unternehmen zu partizipieren, die in den Bereichen Exploration, Abbau, Produktion und Raffination von disruptiven Materialien tätig seien. Dazu würden Rohstoffe wie Kobald, Kupfer, Graphen und Grafit, Lithium, Palladium, Seltene Erden und Zink gehören. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...