Die Europäische Zentralbank hat die jüngsten Erwartungen der Börse umgesetzt. Einen Rekordzinsschritt um 0,75 % beschloss man Donnerstag. Die Zinsänderungen werden offiziell am 14. September umgesetzt.Die Zeiten des billigen Geldes sind damit endgültig vorbei. Denn selbst der Einlagensatz, der als Basis für Spareinlagen benutzt wird, steigt mit der Entscheidung von 0,00 % auf 0,75 %. Am oberen Ende, bei der Spitzenrefinanzierungsfazilität verlangt die EZB in Zukunft 1,50 % p. a. statt bisher 0,75 %. Der regelmässig benutzte Euro-Leitzins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...