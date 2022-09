DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea blieb die Börse wegen des Feiertages "Chuseok" geschlossen.

MONTAG: In China, Hongkong und Südkorea sind die Börsen wegen des Festtages "Festival der zweiten Herbsthälfte" und "Chuseok" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.043,00 +0,9% -14,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.472,50 +1,2% -23,6% Euro-Stoxx-50 3.575,55 +1,8% -16,8% Stoxx-50 3.544,99 +1,6% -7,2% DAX 13.094,88 +1,5% -17,6% FTSE 7.384,03 +1,7% -1,7% CAC 6.230,36 +1,7% -12,9% Nikkei-225 28.214,75 +0,5% -2,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 143,89 +0,36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,19 83,54 +2,0% +1,65 +20,0% Brent/ICE 90,96 89,15 +2,0% +1,81 +23,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 209,75 220,54 -4,9% -10,80 +261,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.728,21 1.707,50 +1,2% +20,71 -5,5% Silber (Spot) 18,80 18,60 +1,0% +0,20 -19,4% Platin (Spot) 889,15 882,73 +0,7% +6,43 -8,4% Kupfer-Future 3,63 3,54 +2,5% +0,09 -18,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Für die Ölpreise geht es weiter nach oben, womit sich die Erholung vom zuletzt markierten 8-Montatstief fortsetzt. Der Anstieg setzte am Donnerstag ein, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin angedeutet hatte, dass er Lieferverträge mit Europa aufkündigen könnte. "Wir werden überhaupt nichts liefern, wenn es unseren Interessen widerspricht", wurde Putin auf einem Wirtschaftsforum zitiert. "Wir werden kein Gas, kein Öl, keine Kohle, kein Heizöl liefern - wir werden nichts liefern."

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte zum Wochenausklang ihre positive Tendenz der vergangenen beiden Handelstage fortsetzen. Die Erkenntnis über eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank um 75 Basispunkte bei der Sitzung im September dürfte am Markt angekommen sein, heißt es. Dies habe Fed-Chairman Jerome Powell in seiner Rede erneut bekräftigt. Dem schlossen sich in den vergangenen Tagen auch andere Fed-Vertreter an. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of Canada haben in der zurückliegenden Woche große Zinsschritte beschlossen, um die weiter steigende Inflation in den Griff zu bekommen. In den Fokus rücken nun die US-Verbraucherpreise für den August am Dienstag, die den weiteren Kurs der Fed mitbestimmen könnten. Einige Teilnehmer rechnen hier mit einem Rückgang gegenüber dem Vormonat. Allerdings dürfte das nicht ausreichen, um die Fed zu einer Temporeduzierung bei den Zinserhöhungen zu animieren, denn das Fed-Ziel einer Inflation von 2 Prozent sei noch weit entfernt, sagt ein Beobachter. In den Fokus könnte eine Rede von Fed-Gouverneur Christopher Waller rücken, die im Handelsverlauf ansteht. Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von T-Mobile US vorbörslich nach oben. Die Tochter der Deutschen Telekom will Aktien im Wert von 14 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Positiv bewerten Marktteilnehmer die Erholung des Euro, der nach der Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit knapp 1,01 Dollar die Parität wieder zurückerobert hat. "Das macht die europäischen Aktienmärkte für Anleger aus dem anglo-amerikanischen Raum wieder attraktiver", so ein Markteilnehmer. Diesen Anlegern werde nun wenigstens die Sorge vor Währungsverlusten genommen, nachdem sie europäische Aktien zuletzt stark untergewichtet hatten. EZB-Chefin Christine Lagarde verwies explizit auf den schwachen Euro. "Die Parität dürfte eine Art Schmerzgrenze für die EZB sein", sagt Robert Rethfeld vom Analysehaus Wellenreiter Invest. Die Marktbreite auf der Aktienseite ist gut, alle großen Stoxx-Branchenindizes stehen mehr oder weniger stark im Plus. Auf der Gewinnerseite weit oben stehen die Banken, die von den steigenden Zinsen profitieren. Ihr Stoxx-Subindex gewinnt 2,2 Prozent. Übertroffen wird das nur noch von den rohstoffnahen Basic Resources, die sich nach den jüngsten Schwächeanfällen um 4,1 Prozent erholen. Im DAX erholen sich Fresenius um 3,8 Prozent, die Societe Generale hat ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Deutsche Post ziehen um 2,5 Prozent an und Conti um 2,3 Prozent. Deutsche Telekom gewinnen 2,4 Prozent auf 19,28 Euro, die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 29,50 Euro erhöht. Zalando können sich um 2,6 Prozent erholen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Do, 17:23 % YTD EUR/USD 1,0082 +0,8% 1,0065 0,9967 -11,3% EUR/JPY 142,79 -0,9% 143,90 143,38 +9,1% EUR/CHF 0,9677 -0,3% 0,9713 1,0285 -6,7% EUR/GBP 0,8685 -0,1% 0,8684 0,8665 +3,4% USD/JPY 141,66 -1,7% 142,97 143,88 +23,1% GBP/USD 1,1608 +0,9% 1,1591 1,1503 -14,2% USD/CNH (Offshore) 6,9241 -0,6% 6,9404 6,9635 +9,0% Bitcoin BTC/USD 21.101,26 +9,1% 20.539,74 19.307,25 -54,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit deutlichen Abgaben zeigt sich der Dollar. Für den Dollar-Index geht es um 1,1 Prozent nach unten. Nachdem der Index am Mittwoch ein 20-Jahres-Hoch erreicht hatte, komme es zu Gewinnmitnahmen. Der Euro notiert im Gegenzug wieder knapp über der Parität und auch der Yen legt deutlicher zum Greenback zu. Die Analysten der Unicredit führen die Erholung des Yen auf Aussagen des japanischen Notenbankgouverneurs Haruhiko Kuroda zurück. Dieser habe nach einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida gewarnt, dass die rapide Abwertung des Yen "nicht wünschenswert" sei. In den vergangenen Wochen belasteten die gegenläufige Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) und der US-Notenbank die japanische Währung.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Rückenwind kam von der Wall Street, wo die Kurse freundlich tendierten, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell den geldpolitischen Kurs der Fed bekräftigt und einen weiteren Zinsschritt um 75 Basispunkte signalisiert hatte. Dieses Bekenntnis zur Preisstabilität wurde von den Anlegern in den USA positiv aufgenommen und bestätigte auch nur die klar vorherrschende Erwartung an den Finanzmärkten. In China hat der Preisauftrieb im August derweil nachgelassen, was Beobachter mit den pandemiebedingten Lockdowns erklären. Die geringere Nachfrage nach Rohstoffen ließ deren Preise sinken. Sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise stiegen weniger stark als erwartet und blieben auch unter dem Inflationsziel der chinesischen Zentralbank von 3 Prozent. Die Daten verdeutlichten aber auch, dass die Wirtschaftsstimuli von Regierung und Zentralbank bislang keine Wirkung gezeigt hätten, hieß es. Das habe Hoffnungen auf weitere Stimuli geweckt. Beim Nikkei-225-Index sprachen Marktteilnehmer von Gelegenheitskäufen, nachdem die Kurse zuletzt nachgegeben hatten.

CREDIT

Weiter abwärts geht es auch am Freitag mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Die Entscheidung der EZB zugunsten einer großen Zinserhöhung von 75 Basispunkten kommt bei fast allen Marktteilnehmern gut an. Es sei ein erstes Bekenntnis zur Inflationsbekämpfung, das damit auch zur Stabilierung der Inflationserwartungen beitrage. Die erhöhten Inflationsprognosen der EZB seien in etwa in diesem Rahmen von Analysten auch erwartet worden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

T-MOBILE US

Der Board hat in einem Vorratsbeschluss den Rückkauf von eigenen Aktien im Volumen von bis zu 14 Milliarden Dollar genehmigt. Etwaige Rückkäufe können bis Ende September 2023 erfolgen, zur Finanzierung kann das Unternehmen auch Kredite aufnehmen oder Schuldverschreibungen ausgeben, wie es in einer Mitteilung der Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG heißt.

ENBW

Der mehrheitlich zum Energieversorger gehörende Gashändler VNG benötigt staatliche Hilfe, um die bei der Belieferung seiner rund 400 Kunden entstehenden Verluste tragen und sein Geschäft fortführen zu können. In einer Mitteilung des Mutterkonzerns heißt es, VNG werde im Tagesverlauf einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen nach dem Energiesicherungsgesetz beim Bundeswirtschaftsministerium stellen. Lieferengpässe und Preissteigerungen hätten sich seit August nochmals deutlich verschärft, so EnBW.

BMW

Wie Tesla setzt auch BMW künftig bei seinen Batterien auf Rundzellen. In der neuen Fahrzeuggeneration, der sogenannten "Neuen Klasse", sollen laut Mitteilung des Münchener Premiumherstellers ab 2025 runde Zellen verbaut werden. "Die Energiedichte wird um mehr als 20 Prozent erhöht, die Ladegeschwindigkeit um bis zu 30 Prozent gesteigert und die Reichweite um bis zu 30 Prozent verbessert", erklärte BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber.

PORSCHE

Sollte Porsche sich für einen Einstieg in die Rennserie Formel 1 entscheiden, wird der Sportwagenhersteller nicht mit dem Rennstall Red Bull kooperieren. Beide Seiten seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Gespräche nicht weiter geführt würden, erklärte die Volkswagen-Tochter.

VW

Der neue Volkswagen-Vorstandschef Oliver Blume übernimmt auch den Aufsichtsratsvorsitz bei der Softwaretochter Cariad, wie diese jetzt mitteilte. Das interne Softwarehaus hatte zuletzt mit Verzögerungen bei der Entwicklung zu kämpfen, was auch Blumes Vorgänger Diess angelastet wurde. Blume soll sich als VW-Chef künftig neben Strategie nun vor allem um Cariad kümmern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2022 06:53 ET (10:53 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.