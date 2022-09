Hast du dich einmal gefragt, welche Rendite wir als Investoren bei Realty Income (WKN: 899744) realistisch erwarten können? Ich denke, auf die eine oder andere Art schon. So zum Beispiel, was die Dividendenrendite angeht. Bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 66,39 US-Dollar erhalten wir als Investoren zum Beispiel ca. 4,5 % Dividendenrendite. Ein grundsätzlich attraktives Niveau. Aber die Gesamtrendite wird von bedeutend mehr Faktoren beeinflusst. So zum Beispiel der allgemeinen Bewertung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...