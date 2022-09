Die Deutsche-Telekom-Erfolgstochter T-Mobile US hat den Rückkauf eigener Anteile im zweistelligen Milliarden-Bereich angekündigt. Im Zuge der Maßnahme dürften die Bonner ihren Anteil an der Tochter weiter erhöhen. Die Pläne schieben die T-Aktie am Freitag kräftig an. Demnächst ist noch mehr drin. Das Volumen des vom Führungsgremium des Konzerns beschlossenen Aktienrückkaufs belaufe sich auf bis zu 14 Milliarden Dollar, teilte T-Mobile US mit. Das ...

