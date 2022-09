Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte an und damit so stark, wie noch nie zuvor (AssCompact berichtete). Das mag drastisch klingen, an den Kapitalmärkten wurde die Nachricht jedoch gelassen aufgenommen. "Nein, das war keine Überraschung mehr", meint beispielsweise Carsten Mumm, der Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel. Die Märkte hätten genau diesen Zinsschritt um 75 Basispunkte bereits seit mehreren Wochen erwartet. EZB will Entschlossenheit beweisenAuch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...