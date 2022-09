Gravity Game Link freut sich, den offiziellen weltweiten Start des ersten Play-to-Earn-Spiels der Ragnarok Online IP Ragnarok Labyrinth NFT bekannt zu geben.

Das Spiel Ragnarok Labyrinth NFT von Gravity Game Link wird nach seinem erfolgreichen SEA-Launch im April dieses Jahres nun weltweit erscheinen. Ragnarok Labyrinth NFT gehörte zu den zehn beliebtesten und umsatzstärksten Spielen im Google Play Store in Thailand, den Philippinen und Indonesien.

"Wir sind sehr stolz zu verkünden, dass Ragnarok Labyrinth NFT in naher Zukunft offiziell weltweit veröffentlicht werden wird. Dies ist der erste Schritt für Gravity Game Link, unser Mobile Game Publishing auf den globalen Markt auszuweiten. Wir sind sehr optimistisch, dass Ragnarok Labyrinth NFT auch bei den Ragnarok-Fans weltweit auf positive Resonanz stoßen wird", sagte Andi Suryanto, Präsident von Gravity Game Link.

Ragnarok Labyrinth NFT ist ein "zeiteffektives" Handyspiel im MMORPG-Genre, das Labyrinthverliese mit unvergesslichen Etappen und Monstern aus der Welt von Ragnarok Online enthält. Die Blockchain-Technologie ist über ONBUFF-Punkte in das Spiel integriert, die über die INNO-Plattform (https://inno.onbuff.com) gehandelt werden können. Ragnarok Labyrinth NFT hat nicht nur das Ziel, spannende "labyrinthige" Spielerlebnisse zu bieten, sondern die Spieler auch mit entsprechenden digitalen Werten zu belohnen, die mit jeder Spielminute erhalten werden.

Zur Feier der weltweiten Veröffentlichung von Ragnarok Labyrinth NFT beginnt am 1.September 2022 die Phase der Vorregistrierung, die dieses Mal nur im Google Play Store möglich ist. Die Vorregistrierung wird die Spieler mit verschiedenen Prämien belohnen, wobei die Höhe der Prämien von der Gesamtzahl der vorregistrierten Nutzer abhängt. Wenn die Vorregistrierung 300.000 erreicht, wird das mit 2.000 ONBUFF-Punkten und anderen Ingame-Items belohnt. Die Vorregistrierungsprämien werden an alle Spieler verteilt, die innerhalb von 2 Wochen nach dem Start des globalen Dienstes einen neuen Account erstellt haben, sowie an bestehende Spieler, und können innerhalb der ersten 2 Wochen nach dem Start des globalen Dienstes genutzt werden.

Um die Benutzerfreundlichkeit für den globalen Markt zu verbessern, bietet Ragnarok Labyrinth NFT 11 verschiedene Sprachoptionen: Englisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Tagalog, Thai, Indonesisch, Malaysisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Vietnamesisch.

Ragnarok Labyrinth NFT Kernfunktionen:

Auto-Play

Besiege MVP, Mini-Bosse und Monster zusammen mit anderen Spielern durch automatisches Spielen; kein manuelles Grinden erforderlich.

Erweitere deine Figuren, indem du sie mit anderen Spielern über diese einzigartige Funktion teilst.

Es gibt eine Vielzahl innovativer Maze Dungeons (Labyrinthverliese) mit immer komplexeren und schwierigeren Mustern, die nach Abschluss kostbare Schätze bieten.

Es wird sowohl PVP-Duelle als auch Schlachtzüge geben. Werde der Stärkste und erhalte Belohnungen.

Tritt einer Gruppe bei, chatte mit allen Mitgliedern und hilf mit deinen Freunden, deine Gruppe zur stärksten zu machen.

Verfeinere verschiedene Arten von Ausstattung, Ausrüstung und Karten, um Herausforderungen und deine Reise leichter zu bewältigen.

Kaufe, tausche und verkaufe verschiedene Waren, einschließlich deiner upgegradeten Items, mit anderen Spielern, damit du dich weiter in die Welt von Midgard wagen kannst.

Herausgeber Gravity Game Link Entwickler Gravity Genre MMORPG Plattform Mobile Game [Android iOS] Website https://labyrinthnft.gnjoy.id Google Play Store https://rolabyrinthnft.onelink.me/QLCF/prfeed Apple App Store https://rolabyrinthnftios.onelink.me/UZZx/prfeed Facebook https://www.facebook.com/TheLabyrinthofRagnarok Twitter https://twitter.com/rolabyrinthnft Instagram https://www.instagram.com/gravity.gamelink/ YouTube https://www.youtube.com/c/GravityGameLink-Indonesia

