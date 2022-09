Microsoft will seinen Xbox-Konsolen im kommenden Jahr eine neue Benutzeroberfläche verpassen. Der aktuelle Entwurf erinnert stark an das Interface von Netflix. 17 Jahre nach der von vielen Gamerinnen und Gamern als innovativ wahrgenommenen Blades-UI der Xbox 360, versucht sich der Redmonder Software-Konzern an einer frischeren Benutzeroberfläche für seine aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...