Amazon meldet sich an der Börse zurück. Am Freitag klettert die Aktie des E-Commerce- und Cloudkonzerns im vorbörslichen US-Handel auf 131,43 Dollar, was den höchsten Stand seit dem 30. August bedeutet. In wenigen Tagen hat sich das Chartbild damit merklich aufgehellt. Diese Marken sind jetzt wichtig.Amazon hat die Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends gestoppt. Der Titel hat mustergültig im Bereich der 100- und 50-Tage-Linie (123,48 beziehungsweise 127,16 Dollar) nach oben gedreht. Damit ...

