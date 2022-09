Am heutige Freitag 2022 ist das Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance mit 900 MW Leistung im Wallis eingeweiht worden.Finhaut - Am 9. September 2022 ist das Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance mit 900 MW Leistung im Wallis eingeweiht worden. Der Tag wird als Schlüsseldatum in die Geschichte von Nant de Drance eingehen. Denn das Ereignis markiert den Abschluss einer 14-jährigen Baustelle, an der Hunderte von Arbeitern, Technikern und Ingenieuren aus ganz Europa in schwieriger alpiner und unterirdischer Umgebung...

