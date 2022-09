Zwei Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wird ihr Sohn Charles (73) am Samstag als neuer britischer König Charles III. ausgerufen.London - Zwei Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wird ihr Sohn Charles (73) am Samstag als neuer britischer König Charles III. ausgerufen. Wie der Buckingham-Palast am Freitag mitteilte, soll die Zeremonie um 11.00 Uhr (MESZ) im St.-James's-Palast in London beginnen. Die Proklamation wird eine Stunde später vom Balkon des Schlosses und anschliessend von weiteren Orten im Vereinigten...

