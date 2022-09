Herr Andreas, infolge der Niedrigzinsphase ist Bausparen in den vergangenen Jahren vermehrt in die Kritik geraten. Erleben wir mit den steigenden Bauzinsen nun ein Comeback des Bausparens? Niemand hatte daran geglaubt, dass die Kapitalmarktzinsen so schnell hätten steigen können. Ein Ende ist nicht absehbar. Die Alte Leipziger Bauspar AG wird zum Beispiel dieses Jahr ihre Bausparsumme um ca. 50% steigern, das ist schon eine Hausnummer. Wobei die Alte Leipziger auch einen super Tarif hat, dass muss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...