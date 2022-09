Unterföhring (ots) -- "Re-Live"-Angebot: Spiele der Fußball-Bundesliga in voller Länge noch einmal erleben- Wiederholungen aller Samstags-Spiele auf Sky kurz nach der Live-Übertragung auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) abrufbar- Weitere Wettbewerbe und Sportarten in PlanungUnterföhring, 9. September 2022 - Beste UHD/HDR-Bildqualität, bester Dolby Atmos Sound, dazu spezielle Funktionen wie "Meine Konferenz" oder "Was hab' ich verpasst?": Mit Sky Q haben Fußballfans im heimischen Wohnzimmer die Möglichkeit, die Live-Spiele der Fußball-Bundesliga auf besondere Art und Weise zu erleben.Jetzt bietet Sky Deutschland auch komplette Aufzeichnungen aller von Sky übertragenen Spiele der Fußball-Bundesliga zum Abruf im "Re-Live"-Modus an. Die Wiederholungen sind innerhalb einer Stunde nach Ende der Live-Übertragung auf dem Sky Q Receiver verfügbar.Diese sind im Bereich Sport > Bundesliga > Neu: Re-Live oder per Sprachbefehl mit der intuitiven Sky Q Sprachfernbedienung zu finden und stehen für jeweils zwei Wochen in kompletter Länge zur Verfügung.Das "Re-Live"-Angebot wird sukzessive um weitere Wettbewerbe erweitert und durch technische Updates weiter verbessert.Dolby Atmos beim Bundesliga-TopspielSeit dieser Saison überträgt Sky das "Tipico Topspiel der Woche" auch mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®. Damit ist Sky der erste Sender in Deutschland, der bei einer Live-Sport-Übertragung Dolby Atmos zum Zuschauer bringt. Die technische Erstellung des Tonsignals übernimmt die DFL-Gruppe im Zuge der Medienproduktion aller Spiele.Gerade aufgrund der besonderen Atmosphäre im Stadion spielt der Ton bei Sport-Übertragungen eine ebenso wichtige Rolle wie bei Kinofilmen oder Serien. Dolby Atmos übernimmt das bekannte Mehrkanalton-Konzept und fügt zusätzliche Höhenkanäle hinzu, um den Zuschauer im Raum komplett mit Klang zu umhüllen. Dolby Atmos liefert automatisch die bestmögliche Audioqualität, die das angeschlossene Gerät unterstützen kann, damit das Programm immer optimal klingt. Dolby Atmos wird bereits von Millionen Geräten unterstützt, darunter Fernseher, Soundbars, Soundsysteme, AV-Receiver, Smartphones und Notebooks. Tausende Filme, Serien sowie Songs und Musikalben sind in Dolby Atmos verfügbar.Voraussetzung zur Nutzung von Dolby Atmos ist ein Sky Q Receiver sowie ein Dolby Atmos fähiges Endgerät.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5317717