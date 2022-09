Die Energiekrise hat sich in den vergangenen Tagen rasant zugespitzt. Am Wochenende wurde bekannt, dass Russland kein Gas mehr über Nord Stream 1 liefern wird. Der DAX sank daraufhin am Montag um zwischenzeitlich -3 % und europäische Gas-Futures stiegen um +35 %. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) berichtet auf Basis einer Blitzumfrage, dass 34 % der Unternehmen die hohen Energiepreise als existenzbedrohend wahrnehmen. Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands der Familienunternehmer, warnte sogar vor einer "riesigen Insolvenzwelle" im Mittelstand und dem Verlust zehntausender Arbeitsplätze. Erste große Firmen haben denn auch bereits Insolvenz angemeldet, etwa der Schuhhändler Görtz oder der ...

