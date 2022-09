Bis Juni sind an dem Standort noch Rotorblätter für Windkraftanlagen hergestellt worden. Bald werden Batterien aus dem selben Werk kommen. Das hat der Batteriehersteller Svolt in einer Pressekonferenz mit hochrangigen Politkern bekannt gegeben.Jetzt ist es offiziell! In der Lausitz, im südlichen Brandenburg, entsteht ein neues Batteriewerk des Herstellers Svolt. Bereits vergangene Woche lud das Unternehmen zu einer Pressekonferenz nach Lauchhammer ein und schürte so einige Vermutungen, dass es um die Eröffnung eines weiteren Fertigungsstandortes gehen könnte. Das sollte sich nun bewahrheiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...