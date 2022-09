Der Schweizer Leitindex SMI hat am Freitag klare Gewinne mit ins Wochenende genommen. Nach einer positiven Eröffnung baute er die Gewinne im Tagesverlauf immer weiter aus.Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat am Freitag klare Gewinne mit ins Wochenende genommen. Nach einer positiven Eröffnung baute er die Gewinne im Tagesverlauf immer weiter aus. Mangels Impulsen aus der Unternehmenswelt verlief der Handel allerdings in eher ruhigen Bahnen, wie Händler sagten. Treiber waren unter anderem die freundlichen US-Märkte. Dort zeigte sich eine Entspannung mit Blick auf...

