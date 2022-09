Das erste Modul, Risk Insights, bietet interaktive Dashboards, die Analysen und Cloud-Bereitstellung nutzen, um Messungen von Investitionsrisiken zu synthetisieren

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, hat die Einführung von Risk Insights bekannt gegeben. Risk Insights ist das erste Modul einer neuen Analyseplattform, MSCI Insights, die vielfältige Risikokennzahlen berechnet, speichert und nahtlos bereitstellt. Die Daten sollen Investoren dabei helfen, Trends auszumachen und auf schnelle Veränderungen an den Märkten zu reagieren.

Institutionelle Investoren können über MSCI Insights auf eine breite Palette von MSCI-Daten und -Analysen zugreifen, die Module für Performance-Attribution, Indexdaten, ESG-Daten und Klimadaten umfassen. Weitere MSCI Insights-Module sollen im vierten Quartal 2022 und im Jahr 2023 veröffentlicht werden.

MSCI Risk Insights automatisiert zahlreiche Analyse- und Berichtsaufgaben, die normalerweise von Risikoanalysten manuell durchgeführt werden. Durch die Automatisierung erhalten Investoren schnell und effektiv Informationen darüber, wie hoch das Gesamtrisiko in ihren Portfolios ist, wie sich dieses Risiko verändert hat, was die Ursachen für diese Veränderungen sind und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um ihre individuellen Anlageziele zu erreichen.

MSCI Risk Insights bietet Investoren historische Risikodaten sowie die Möglichkeit, eine Reihe von Dashboards in der Cloud anzupassen. Diese beinhalten eine breite Auswahl an Metriken, darunter Zeitserienrisiken, Faktorrisiken und Stresstests. Diese Datenvisualisierungen unterstützen Investoren bei folgenden Aufgaben:

Konzentrierte Positionen, Sektoren, Faktoren oder Portfolios finden

Erkennen, was zur Veränderung des Risikos eines Portfolios beigetragen hat und welche Elemente das Risiko in diesen Portfolios im Laufe der Zeit beeinflussen

Analysieren, wie sich Portfolios und ihre Risikoprofile über verschiedene Zeiträume und Systeme hinweg verändert haben

Statistisch signifikante Sonderfälle identifizieren

MSCI Risk Insights nutzt dieselben MSCI-Risikoanalysen, die von Hunderten der größten Investoren weltweit verwendet werden.

Jorge Mina, Global Head of Analytics bei MSCI, erklärte: "Die Anleger nutzen zunehmend eine breite Palette von Analysemöglichkeiten in ihrem Anlageprozess. Doch die explosionsartige Zunahme der Informationen, die ihnen im modernen Investment-Ökosystem zur Verfügung stehen, hat dazu geführt, dass sich Risikomanagement-Teams auf die Synthese großer Datenmengen konzentrieren, um Berichte zu erstellen, anstatt aussagekräftige Erkenntnisse über Markttrends zu gewinnen. Durch die Zusammenführung erstklassiger Inhalte über die Cloud schafft das Risikomodul von MSCI Insights einen einzigen Kanal für institutionelle Anleger, über den sie Daten nicht nur prüfen und speichern, sondern auch in verwertbare Informationen umwandeln können, die letztlich vielfältige Front-to-Back-Anlageaktivitäten unterstützen."

