NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Stars wie Janet Jackson, Alicia Silverstone und Nicky Hilton ist die New Yorker Modewoche gestartet. Noch bis Mittwoch wollen zahlreiche Designer an verschiedenen Orten der Stadt ihre Entwürfe zeigen. Darunter sind etablierte Modemacher wie Prabal Gurung, Badgley Mischka oder Tommy Hilfiger, aber auch neue Labels. Bereits vor Beginn war die italienische Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri von der New Yorker Modehochschule FIT mit dem diesjährigen Couture Council Award ausgezeichnet worden./cah/DP/zb