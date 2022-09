Die europäische ISACA-Niederlassung wird die Betreuung seiner mehr als 30.000 lokalen Mitglieder verbessern sowie digitales Vertrauen und Cybersicherheit in der Region fördern

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Wachstums und der Entwicklung in den vergangenen 50 Jahren erweitert ISACA, der globale Berufsverband, der Menschen und Organisationen in ihrem Streben nach digitalem Vertrauen unterstützt, seine internationale Reichweite und eröffnet seine erste europäische Niederlassung in Dublin.

Der Erfolg von ISACA beruht auf Leidenschaft, harter Arbeit und dem Engagement seiner mehr als 165.000 Mitglieder in über 180 Ländern. In Europa zählt die Organisation rund 30.000 Mitglieder, die in den Bereichen Informations- und Cybersicherheit, Assurance, Governance, Risiko und Datenschutz in verschiedenen Branchen wie Banken und Finanzen, Behörden, Telekommunikation, Ingenieurwesen, öffentliches Rechnungswesen, Bildung, Einzelhandel, Gesundheit, schnelldrehende Konsumgüter, Automobil, Versorgungsunternehmen, Lebensmittel und Getränke tätig sind.

In Europa kombiniert ISACA die Stärke und Größe einer multinationalen Organisation mit seiner regionalen Kompetenz und Kenntnis der Märkte und Berufsgruppen, die ISACA betreut. Der neue Standort soll die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Regionen, Sektionen und Mitgliedern unterstützen und die Fähigkeit von ISACA stärken, mit bedeutenden öffentlichen und privaten Interessengruppen sowie Unternehmen und Hochschulen zu kooperieren.

"Durch unsere erweiterte regionale Präsenz in Europa werden wir spezielle Dienstleistungen für Europa anbieten und unsere globale Reichweite und Wirkung vergrößern", so David Samuelson, CEO bei ISACA. "ISACA ist eine globale und zugleich eine regionale Organisation, und wir wollen unseren Berufsgruppen dort dienen, wo sie leben und arbeiten. Wir sind sehr erfreut über unsere stärkere Präsenz in Europa, die uns hilft, noch enger mit europäischen Regierungen, Unternehmen, Universitäten und unseren Mitgliedern zusammenzuarbeiten und das digitale Vertrauen zu fördern.

Das Büro und die neuen Teammitglieder von ISACA in Europa werden auf den bestehenden starken Verbindung zwischen den Regionen aufbauen, indem sie Investitionen, Synergien und wirtschaftliche Chancen zum Nutzen der Mitglieder und Unternehmen fördern.

Der irische Staatsminister für elektronische Behördendienste, Ossian Smyth, erklärt: "Wir begrüßen das Engagement und die Investition von ISACA in Irland. Da wir die Rolle Irlands als europäisches Hub für die digitale Wirtschaft und als Exzellenzzentrum für den Cyberspace weiterentwickeln wollen, ist es von zentraler Bedeutung, dass wir weiterhin ein kompetentes und vielfältiges Ökosystem von Expertinnen und Experten aufbauen. Die überragenden globalen Anstrengungen von ISACA im Bereich der Talententwicklung, des Aufbaus des Cyber-Berufs und der Entwicklung von Tools und Frameworks, um die nächste Phase der Technologieeinführung auf eine sichere und transparente Weise zu unterstützen, werden unserer Tech-Community einen Schub geben. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ISACA bei der Verbesserung der Cybersicherheit und -resilienz."

Die Führung der europäischen Präsenz von ISACA übernimmt Chris Dimitriadis, Chief Global Strategy Officer bei ISACA. Dimitriadis bringt weitreichende Erfahrung in der Branche und bei ISACA mit. Er war Board Chair bei ISACA sowie früherer Chief Information Security Officer in einem globalen Unternehmen.

"ISACA blickt auf eine lange Geschichte in Europa zurück, und wir sind unglaublich stolz auf unsere Sektionen, Freiwilligen, Mitglieder und Partner in der Region", berichtet Dimitriadis. "Wir freuen uns, unser Angebot an die von uns betreuten Communitys auszuweiten, indem wir ein Team von erfahrenen und angesehenen europäischen Expertinnen und Experten aufbauen und unser erstes europäisches Büro in Dublin eröffnen. Von hier aus werden wir unsere 45 Sektionen in Europa und unsere Partner aus Wirtschaft, Regierung und Wissenschaft strategisch koordinieren und unterstützen."

Der 1969 gegründete Berufsverband ISACA ist weithin bekannt für seine weltweit anerkannten Zertifizierungen, darunter Certified Information Systems Auditor (CISA) und Certified Information Security Manager (CISM), sowie für seine branchenprägenden Frameworks wie COBIT. Weitere Informationen finden Sie unter www.isaca.org/.

Über ISACA

ISACA (www.isaca.org) ist eine globale Community, die Einzelpersonen und Organisationen dabei unterstützt, digitales Vertrauen herzustellen. Seit mehr als 50 Jahren vermittelt ISACA Fachleuten Kenntnisse, Referenzen und Weiterbildung und eröffnet ihnen Möglichkeiten, ihre Karriere zu fördern, ihre Organisationen zu verändern und eine vertrauenswürdigere und ethischere digitale Welt aufzubauen. ISACA ist ein weltweiter Berufsverband und eine Ausbildungsorganisation, die das Fachwissen ihrer mehr als 165.000 Mitglieder nutzt, die in Bereichen wie Informationssicherheit, Governance, Assurance, Risiko, Datenschutz und Qualitätskontrolle tätig sind. Sie ist in 188 Ländern präsent und ist weltweit in 225 Sektionen gegliedert. Über ihre Stiftung One In Tech unterstützt ISACA IT-Ausbildungen und Karrierewege für einkommensschwache und unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen.

