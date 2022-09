Dr. Jacques Mallet, ehemaliger Senior Vice President Portfolio Analytics/Corporate Strategy bei Sanofi, tritt dem Advisory Board von NEUWAY als unabhängiges Mitglied bei und bringt ein umfassendes Know-how in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Finanzierung und klinische Angelegenheiten der Pharmaindustrie mit

Die NEUWAY Pharma GmbH, "NEUWAY", ein in der vorklinischen Phase tätiges Biotech-Unternehmen, das sich auf die Verabreichung innovativer biotherapeutischer Arzneimittel durch seine patentrechtlich geschützte Technologie EnPC zur Medikamentenabgabe spezialisiert hat, hat heute die Ernennung von Dr. Jacques Mallet als weiteres unabhängiges Mitglied des Advisory Board bekannt gegeben.

Dr. Jacques Mallet war zuvor Senior Vice President und Head of Portfolio Analytics/Corporate Strategy sowie Mitglied des Executive Leadership Teams von Sanofi. Derzeit ist er Board-Mitglied bei mehreren börsennotierten und privaten Unternehmen im Biotech- und Medtech-Sektor.

"Ich bin hoch erfreut, dem Advisory Board beizutreten und NEUWAY bei der Weiterentwicklung und dem Wachstum des Unternehmens zu unterstützen", so Dr. Mallet. "Das große Potenzial der EnPC-Technologie zur Medikamentenabgabe und ihre therapeutischen Anwendungen sind sehr beeindruckend und bieten viele Vorteile für Arzneimittelentwickler und Patienten."

Dr. Mallet bereichert NEUWAY mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie in den Bereichen FuE, Pipeline-Entwicklung und Unternehmensstrategie sowie mit wertvollen Erkenntnissen, die er als Risikokapitalgeber im Bereich der Biowissenschaften sowohl in Europa als auch in den USA gewonnen hat. Dr. Mallet war nicht nur für Investitionen bei Auriga Partners, einem französischen auf Biowissenschaften spezialisierten Private-Equity-Unternehmen, verantwortlich, sondern bekleidete auch Führungspositionen in globalen Beratungsunternehmen wie Monitor Deloitte und Accenture.

Dr. Rainer Strohmenger, Advisory Board Chairman bei NEUWAY und General Partner bei Wellington Partners, begrüßt Dr. Mallet mit den Worten: "Wir sind stolz, einen so angesehenen Experten für das Board von NEUWAY gewonnen zu haben. Dank seiner Erfahrung in der klinischen Forschung und im Portfoliomanagement ist Dr. Mallet eine exzellente Verstärkung für NEUWAY."

Dr. Oliver Ernst, Chief Executive Officer von NEUWAY, ergänzt: "Ich freue mich, Dr. Mallet in unserem Board willkommen zu heißen. Dr. Mallet wird mit seiner umfangreichen Erfahrung unsere Arbeit in der Unternehmens- und Produktentwicklung im Hinblick auf Partnerschaften und die ersten klinischen Anwendungen unserer einzigartigen Technologie EnPC zur Medikamentenabgabe maßgeblich unterstützen."

Über NEUWAY Pharma

NEUWAY Pharma entwickelt eine vollkommen neuartige Kategorie von Biotherapeutika auf Basis seiner patentrechtlich geschützten Engineered Protein Capsules (EnPC), die die Blut-Hirn-Schranke passieren und transformative Neuropharmazeutika zur Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) liefern können.

Erfahren Sie mehr unter www.neuway-pharma.com

