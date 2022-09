Aktien Wochenrückblick - Anfang der Woche schien noch Alles möglich: Weiter runter mit den Kursen auf neue Tiefs, Kurseinbrüche ausgelöst wegen Gaslieferstopps von Gazprom über North Stream 1 drohten wegen "all der anderen Probleme" sich auszuwachsen zu einem richtigen Crash in Teilschritten. Dann aber gab es in dieser Woche Erholungstendenzen an den Börsen. Schnäppchenjäger sagte man, sehen Chancen. Nach rekordmässiger Zinserhöhung der EZB am Donnerstag, guten Konjunkturdaten aus China und offensichtlicher "Gewöhnung" an hohe Erdgaspreise und Liefermengenreduktionen aus Russland in Verbindung ...

