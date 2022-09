Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu Strabag: "Vor dem Hintergrund steigender Preise für Rohstoffe, Energie und Lohn sowie der Zinswende entwickelt sich die Bauwirtschaft - vor allem im öffentlichen Sektor - nach wie vor solide. Im Vergleich zur Peer Group bleibt die Strabag die am günstigsten bewertete Bauaktie mit einem EV/EBITDA von deutlich unter 2x und einem Kurs/Buchwert von unter 1x für 2022-24e. Die hohen Bewertungsabschläge sind zum Teil dem geringen Streubesitz (14,4 Prozent) und damit engen Handelbarkeit zuzuschreiben. Wie bereits in unserem Beitrag im Equity Weekly vom 19 ....

