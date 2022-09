Nur eine Richtung kannte in der vergangenen Woche Fuchs Petrolub. Immerhin liegen die Kurse 2,04 Prozent höher als noch vor einer Woche. Mit Gewinnen schloss der Titel an insgesamt ein der fünf Sitzungen. Insbesondere das Freitag-Plus von 1,67 Prozent bedeutete einen deutlichen Kursschub. Schaltet Fuchs Petrolub dadurch in den Hausse-Modus?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. So genügt ein Abschlag von rund vier für ein neues 4-Wochen-Tief. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...