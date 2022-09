Die Aktie des Gesundheitskonzern Fresenius (WKN: 578560) galt lange Zeit als ein Garant für stetige Gewinne an der Börse. Jahrelang wurden immer neue Rekordumsätze mit entsprechenden Gewinnsteigerungen verkündet. So zumindest bis zum Juni 2017, an dem die Aktie einen neuen Rekordwert von über 78 Euro je Anteilsschein markieren könnte. Ab dann ging es nur noch abwärts bis auf einen Kurs von zuletzt rund 25 Euro. Fundamental traf es vorerst nur das Ertragsniveau. Abverkauf der Aktie auf ein günstiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...