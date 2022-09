Ein neues Korrekturtief bei der Sea-Aktie wurde vorerst vermieden. In den zurückliegenden Handelstagen konnte sich der Kurs des südostasiatischen E-Commerce- und Gaming-Unternehmens etwas nach oben absetzen. Unterdessen dreht Sea weiter kräftig an der Kostenschraube und macht gleich in mehreren Ländern dicht.Der E-Commerce-Bereich mit Shopee wird in Chile, Kolumbien und Mexiko den Großteil seiner Büros aufgeben. Lediglich in Mexiko soll es einem Insider zufolge noch eine kleine Präsenz vor Ort geben. ...

