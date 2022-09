Ja, Sea Limited (WKN: A2H5LX) und Mercadolibre (WKN: A0MYNP) sind Konkurenten. Obwohl sich ihr jeweiliges Kerngeschäftsmodell in Lateinamerika und Südostasien abspielt, gibt es in Ersterem gewisse Überschneidungen. Der Grund ist relativ simpel der, dass der südostasiatische Tech-Konzern ursprünglich Lateinamerika als weiteren Markt für Wachstum auserkoren hat. Offenbar gibt es jedoch gute Nachrichten für Mercadolibre an der Konkurrenten-Front. Denn die Südostasiaten ziehen sich ein wenig zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...