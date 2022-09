T-Mobile US (WKN: A1T7LU) geht in die Vollen, was Aktienrückkäufe angeht: Das Management des US-amerikanischen Telekommunikationskonzerns erklärte im Laufe dieser Woche, dass man 14 Mrd. US-Dollar für den Rückkauf eigener Aktien verwenden möchte. Wenig ist das nicht. Aber es kommt natürlich auf den Kontext an. Übrigens: Für dieses Aktienrückkaufprogramm hat der US-Konzern bis zum September des Jahres 2023 Zeit. Pi mal Daumen ein Jahr dürfte der Zeitraum daher betragen. Auch der Kontext ist entscheidend ...

