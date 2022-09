Ningde, China (ots/PRNewswire) -CATL und die BMW Group gaben heute eine mehrjährige Vereinbarung über die Lieferung von zylindrischen Batteriezellen bekannt, die ab 2025 die neue Serie von Elektromodellen der NEUE KLASSE des deutschen Automobilherstellers antreiben werden.Gemäß der Vereinbarung wird CATL die BMW Group mit den neuen zylindrischen Batteriezellen beliefern, die einen Standarddurchmesser von 46 Millimetern haben und in zwei der künftigen Batteriewerke von CATL in China und Europa mit einer Jahreskapazität von jeweils bis zu 20 GWh für die BMW Group produziert werden.Die sechste Generation der BMW eDrive Technologie, die in der NEUE KLASSE zum Einsatz kommt, wird von den neuen Rundzellen von CATL angetrieben und stellt einen großen Sprung in der EV-Technologie dar, was Energiedichte, Ladegeschwindigkeit und Reichweite betrifft.Die Vereinbarung stützt sich auf das gemeinsame Engagement der beiden Unternehmen für den Aufbau einer nachhaltigen und künftig kreislauffähigen Wertschöpfungskette für Batterien. Für die Produktion der Hochleistungsbatteriezellen wird CATL vor allem erneuerbare Energien und Sekundärmaterialien einsetzen. Kobalt und Lithium, die für die neue Generation von Batteriezellen verwendet werden, werden aus zertifizierten Minen bezogen.Die Kombination der NEUE KLASSE-Architektur der BMW Group und der erstklassigen kohlenstoffarmen Batterietechnologien von CATL wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihre führende Position bei der Umstellung auf Elektromobilität in Europa und der Welt zu behaupten. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die besondere Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen mit einer gemeinsamen Vision für eine grünere Zukunft."Die BMW Group ist ein besonderer und wichtiger Partner für CATL, und wir freuen uns sehr, unsere strategische Partnerschaft, die in den letzten 11 Jahren aufgebaut und gestärkt wurde, zu erweitern. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserem breit gefächerten, hochmodernen Produkt- und Technologieportfolio die beste Lösung für den Antrieb der zukünftigen Generation von elektrischen Luxusfahrzeugen der BMW Group anbieten können", so Robin Zeng, Gründer und Vorsitzender von CATL. "Wir freuen uns darauf, für unsere Partner wettbewerbsfähigere und nachhaltigere Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, um die weltweite Förderung der E-Mobilität und der Energiewende voranzutreiben.""Wir freuen uns, dass die BMW Group und CATL ihre erfolgreiche Zusammenarbeit ausbauen. Wir werden unsere Partnerschaft für die nächste Generation von Batteriezellen ab 2025 fortsetzen", sagte Joachim Post, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Einkauf und Lieferantennetzwerk. "CATL ist ein starker, engagierter Partner, dem nachhaltiges Handeln ebenso wichtig ist wie uns. Unsere beiden Unternehmen werden auch in Zukunft eine Vorreiterrolle einnehmen und bekennen sich klar zu nachhaltigen, umweltverträglichen Praktiken."Pressekontakt:Fred Zhang,zhangyz02@catl.comOriginal-Content von: Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161136/5318012