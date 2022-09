Die Verkaufszahlen der E-Autos boomen auch in Deutschland. Der Trend zur Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten.BP-Vorstandschef Bernard Looney ist überzeugt: "Die Elektroautos haben gewonnen!" Auch wenn es noch einige Zeit dauern wird, bis sie Benzin und Diesel abgelöst haben - die Verkaufszahlen boomen schon jetzt. Allein in Deutschland legten die Neuzulassungen im August im Vergleich zum Vorjahr mit 32.006 Einheiten um 10,9 Prozent zu, so das Kraftfahrzeugbundesamt.

