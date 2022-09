Ohne die Bergbauindustrie wäre die Weltwirtschaft heute nicht da, wo sie ist. Denn: Für Entwicklung und Technologien braucht es die passenden Rohstoffe. Wachstum ist zumeist nur durch Energieprodukte, Metalle und Mineralien möglich. Ohne Aluminium keine Autos und Flugzeuge, oder Kupfer keine effektive Stromerzeugung und ohne Eisenerz kein Stahl. Daher bildet die Bergbauindustrie eine tragende Rolle der Weltwirtschaft, deren Bedeutung gerade in der heutigen Zeit, die von rasanten Veränderungen und Entwicklungen geprägt ist, deutlich wird.

Der Wirtschaftssektor ist für Investorinnen und Investoren spannend, auch weil Bergbau-Unternehmen sich zu Schwergewichten der Weltwirtschaft entwickelt haben. Im Jahr 2018 konnten die 40 größten Bergbaukonzerne, die an der Börse sind, einen Umsatz von rund 683 Milliarden US-Dollar verzeichnen. 2020 waren allein die größten zehn Bergbau-Unternehmen für 435,7 Milliarden US-Dollar Umsatz verantwortlich. Und im Jahr 2021 sorgte allein das Unternehmen Glencore für 86,35 Milliarden US-Dollar an Umsatz. Für die größte Marktkapitalisierung ist aber derzeit noch ein anderer Big Player der Branche verantwortlich. Die Top 5 der Börsenstars unter den Bergbau-Konzernen (Stand: August 2022):

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4): 135,35 Milliarden Euro Marktkapitalisierung Rio Tinto (ISIN: GB0007188757): 109,16 Milliarden Euro China Shenhua Energy (ISIN: CNE1000002R0): 80,97 Milliarden Euro Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64): 69,31 Milliarden Euro Vale (ISIN: US91912E1055): 57,39 Milliarden Euro

Doch welche sind die Unternehmen in der 2. Reihe? Welche Unternehmen verfügen über Wachstumspotential?

Innovative Unternehmen für eine Rohstoff-Castingshow

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Arcadia Minerals verfügt als noch junges Unternehmen schon jetzt zu viele spannende Projekte. In Namibia hat Arcadia Minerals folgende Projekte aufgebaut:

Kum-Kum-Nickel-Projekt

Lithium-Ton-Projekt

Bitterwasser-Lithium-Sole-Projekt

Tantal-Swanson-Projekt

Karibib-Copper-Gold-Projekt

Jedes der Projekte dreht sich um Rohstoffe, die in den nächsten Jahren die Entwicklung der Weltwirtschaft prägen sollten. Bei allen Tätigkeiten in Afrika hält sich Arcadia Minerals an moderne Standards und die örtlichen Regelungen und setzt außerdem auf einen nachhaltigen Abbau der Rohstoffe. Durch die Geschäftsidee, die Projekte und die Herangehensweise könnte sich Arcadia Minerals in einer Bergbau-Castingshow womöglich bis weit nach vorne bringen.

Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76): Ein Bergbau-Konzern aus Deutschland ist eher untypisch, doch auch einen solchen gibt es an der Börse. Die Deutsche Rohstoff wurde im Jahr 2006 gegründet und ist vor allem in der Gewinnung von Gas und Öl tätig. Derzeit keine unwichtigen Rohstoffe.

Outback Goldfields (ISIN: CA69002L1067): Jeder Star fängt mal als Geheimtipp an. Einen solchen könnte das kanadische Unternehmen darstellen, das 2018 gegründet wurde. Der Konzern ist Teil eines neuen Goldrush, was vielversprechend wirkt.

Bergbau-Industrie: Wer sind die Börsenstars der Zukunft?

Wenn jemand derzeit sicher wüsste, wer die neuen Börsenstars der Bergbau-Industrie werden könnten, der müsste wohl bald nicht mehr arbeiten gehen. Klar ist aber, dass in der Branche immer wieder innovative Unternehmen nachrücken. Dass eines davon die BHP Group vom Thron stürzen kann, das wird wohl noch etwas dauern. Unmöglich ist aber bekanntlich nichts.

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Arcadia Minerals können auf der Seite: https://www.arcadiaminerals.global/investors/dashboard/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit Arcadia Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Arcadia Minerals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Arcadia Minerals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu