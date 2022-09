DJ Munich Re: Steuern trotz Herausforderungen auf unsere mittelfristigen Ziele zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re sieht sich trotz mannigfaltiger Herausforderungen für die Versicherungsbranche auf einem guten Weg - auch dank einer guten Preisentwicklung. "Die bisherigen Erneuerungsrunden 2022 haben unsere vorsichtigen Inflationserwartungen angemessen berücksichtigt, und die steigenden Zinsen wirken sich mittelfristig positiv auf unsere Kapitalanlagerendite aus", sagte der für das Rückversicherungsgeschäft zuständige Vorstand Torsten Jeworrek anlässlich des jährlichen Branchentreffens in Monte Carlo. "Insgesamt steuern wir konsequent auf die Ziele der Strategie Ambition 2025 zu."

Als Herausforderungen für die Versicherungswirtschaft bezeichnete der DAX-Konzern die extreme Inflation, steigende Zinsen und Kursrutsche bei Kapitalanlagen sowie Belastungen aus dem Ukraine-Krieg. Zudem litten die europäischen Versicherer unter dem starken Dollar.

Die Nachfrage nehme gleichwohl zu, so der Konzern. Nach Einschätzung der Munich Re wird der Rückversicherungsmarkt bis 2024 weltweit inflationsbereinigt um 2 bis 3 Prozent zulegen. Das stärkste Wachstum wird mit 4 bis 5 Prozent erwartet in Lateinamerika, was allerdings auch ein relativ kleiner Rückversicherungsmarkt ist. In den größten Märkten Europa und Nordamerika wird ein Anstieg um 1 bis 2 bzw 2 bis 3 Prozent erwartet. Munich Re sieht das Wachstum insgesamt auf dem Niveau des Erstversicherungsmarktes.

Angesichts der Entwicklungen bleibe die Munich Re diszipliniert bei der Zeichnung von Geschäften, nehme aber sich bietende Gelegenheiten wahr, so Jeworrek. Die Inflation werde dabei angemessen eingepreist. "Für gestiegene Risiken - etwa bei Cyber oder durch den Klimawandel - brauchen wir ausreichende Margen im Underwriting", so der Manager.

