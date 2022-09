In China wird am 10. September das Mittherbstfest gefeiert. An diesem Tag essen alle chinesischen Familien gemeinsam ein klassisches Gericht: Mondkuchen. Da der runde Mondkuchen so golden wie der Mond ist, steht er für die freudige Wiedervereinigung wie der Mond und vermittelt die schönen Wünsche der Familienzusammenführung.

Der chinesische Mondkuchen hat die gleiche Bedeutung wie die französische "Galette des Rois". Die "Galette des Rois" ist eine Festspeise, die alle Französinnen und Franzosen während der Dreikönigszeit konsumieren müssen. Die Galette des Rois stellt die Inkarnation der Sonne dar, welche auch angibt, dass die Ankunft Jesu der Erde Licht bringt. Daher versammelte sich am Dreikönigstag die ganze Familie, um gemeinsam die Galette des Rois zu essen, die Glück bringen soll.

Ob chinesischer Mondkuchen oder französischer Galette des Rois es ist ein Mittel für die Familie, um das Glück festzuhalten. Chery, das Niederlassungen in über 80 Ländern und Regionen weltweit hat, betrachtet seine Nutzer und Partner als "Familienmitglieder" und nutzt das Mittherbstfest, um der "Familie" Fürsorge und Segen zu erteilen. Chery integriert sich zielgerichtet in die einheimische soziale Kultur mit dem Image der "Affinität, Freundlichkeit und Verantwortung" unter dem Segen der "Globalisierung" und der "internationalen Marke" und überträgt Liebe und Verantwortung, indem es globale öffentliche Wohlfahrt betreibt.

Chery feiert in diesem Jahr 21 Jahre weltweite Strategie-Implementierung. Sie haben sich seit vielen Jahren an einer Vielzahl von Wohltätigkeitsinitiativen rund um den Globus beteiligt. So beteiligte sich Chery mit Begeisterung an den Wohltätigkeitsveranstaltungen der Children's Association im Juli dieses Jahres und überbrachte persönliche Hygieneartikel und Verbrauchsgüter wie Süßigkeiten, Getränke und andere Artikel.

Auch in Zukunft wird sich Chery aktiv für das Gemeinwohl einsetzen, die Rolle des "globalen Unternehmensbürgers" erfüllen und die weltweite humanistische Fürsorge von Chery fortführen, während es den Nutzern weltweit hervorragende Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stellt.

