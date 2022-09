GlobalFoundries Inc.: die Chip-Aktie könnte der neue Stern am Halbleiterhimmel sein!

Der Halbleiterhersteller GlobalFoundries (GFS) will seine Kapazitäten für den Automobilsektor ausbauen. Milliardeninvestion in Werk Dresden.

Symbol: GFS ISIN: KYG393871085

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie steht aktuell bei einem Halbjahresplus von knapp 4 Prozent. Sie hatte im Zuge des Abverkaufs der Tech-Werte deutlich an Wert verloren, notiert aber momentan etwas oberhalb des leicht ansteigenden 20er-EMA. Sobald der Sektor etwas Momentum erhalten, sollte, würde GlobalFoundries zu den Top-Kandidaten für Long-Einstiege gehören.

Chart vom 09.09.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 60.18 USD





Meine Expertenmeinung zu GFS

Meinung: GlobalFoundries ist als Ausgründung von Advanced Micro Devices entstanden und hat u.a. auch Fertigungskapazitäten von IBM in den USA und von Chartered Semiconducot Manufacturing in Singapur übernommen, so dass das Unternehmen über Produktionsstätten auf drei Kontinenten verfügt. Ein weiterer Kapazitätsausbau ist insbesondere für den Automobilsektor geplant, der wegen des Umstiegs von Verbrenner- auf Elektrofahrzeuge verstärkt Chips nachfragt. Unter anderem soll über einen Zeitraum von drei Jahren mehr als eine Milliarde USD in das Werk in Dresden investiert weerden. 2021 erfolgte der Börsengang. Die fundamentalen Zahlen sind noch nicht allzu aussagekräftig, auch wenn die Zahlen zum 2. Quartal über den Erwartungen der Analysten lagen. Das Long Setup basiert vorwiegend auf der Chartformation. Kursziel wäre das Allzeithoch vom 25. März.

Setup

Mögliches Setup: Während der Trigger mit der Widerstandslinie klar definiert ist, wäre auf der Unterseite die Ausbildung einer Unterstützung wünschenswert. Kursziel ist das Allzeithoch vom 25. März. Frische Quartalszahlen gibt es am 8. November, so dass wir den Trade lange laufen lassen könnten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GFS.

Veröffentlichungsdatum: 11.09.2022

