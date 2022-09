Um ein verantwortungsvolleres, ethisch und ökologisch positives Melonengeschäft in Honduras zu zeigen, veröffentlichten das multinationale Obstunternehmen Fyffes und sein Tochterunternehmen SolGroup die ersten Ergebnisse ihrer Umgestaltung in dem Melonengeschäft in diesem Land, das von seinem neuen lokalen Management geleitet wird. Foto © Fyffes Die Ergebnisse spiegeln...

