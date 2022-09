Das britische multinationale Verpackungsunternehmen mit Hauptsitz in London, England, macht einen Vorstoß bei der Erkundung von Optionen über den Tellerrand hinaus, indem es Materialien testet, die üblicherweise in Gärten, Parks und an Stränden zu sehen sind. Foto © DS Smith Das Unternehmen sagt, es sucht nach aufregenden Möglichkeiten für nachhaltige...

Den vollständigen Artikel lesen ...