DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ATOM-ENDLAGER - Die Pläne der Schweiz, an der Grenze zu Deutschland ein Atommüll-Endlager zu bauen, stoßen auf Kritik. Der stellvertretende Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Innenminister Thomas Strobl (CDU), sagte dem Handelsblatt: "Die Entscheidung der Schweiz werden wir kritisch begleiten." Dabei sei klar, dass dort, wie für jeden anderen Endlager-Standort auch, "die höchsten Sicherheitsstufen angelegt werden". Er forderte die Schweiz auf, bei der Umsetzung "sehr eng grenzüberschreitend, als Nachbarn" zusammenzuarbeiten. (Handelsblatt)

UNIVERSITÄTEN - Die neue Ministerin für Kultur und Wissenschaft in NRW, Ina Brandes, sieht einen enormen Sanierungsstau der Hochschulen und Universitätskliniken des Landes. "Hier geht es um höhere Milliardenbeträge und um den Zeitraum der Umsetzung: Wie schaffen wir es, dass ein neues Gebäude in drei bis fünf Jahren dasteht und nicht erst nach zehn bis 20?", sagte die CDU-Politikerin dem Kölner Stadt-Anzeiger. Insbesondere Hochschul- und Klinikbauten vom Anfang der 70er Jahre seien betroffen und müssten vor allem im Hinblick auf eine energetische Sanierung überprüft werden. (Kölner Stadt-Anzeiger)

CANNABIS-LEGALISIERUNG - Die von der Ampelkoalition geplante Legalisierung von Cannabis verstößt nach einer Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags gegen EU-Recht. In einer Analyse für den CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt, nennen die Juristen des Bundestags zwei europäische Verträge, an die Deutschland gebunden ist und die einer Legalisierung entgegen stehen. Der sogenannte EU-Rahmenbeschluss von 2004 schreibe vor, dass Herstellung, Anbau, Verkauf, Transport, Versand oder Ein- und Ausfuhr von Drogen in jedem Mitgliedsland unter Strafe gestellt werden müssen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ENTLASTUNGSPAKET I - Das Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützt Bauernhöfe, die unter den Folgen des Ukraine-Kriegs leiden, mit rund 135 Millionen Euro. Das geht aus einer Auflistung des Ministeriums hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Demnach erhalten ab Montag insgesamt 41.913 landwirtschaftliche Unternehmen in Deutschland eine sogenannte "Anpassungsbeihilfe". Die Unterstützung soll zielgenau an jene Betriebe fließen, die besonders von den hohen Energiepreisen, Marktstörungen und anderen Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine betroffenen sind. "Ab heute werden unsere zielgenauen Hilfen an mehr als 40.000 Betriebe ausgezahlt, die von den gestiegenen Energiekosten besonders hart getroffen sind", sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

KOHLEAUSSTIEG - Die FDP hat erhebliche Zweifel, ob sich der Kohleausstieg angesichts der Energiekrise wie von den Grünen gefordert von 2038 auf 2030 vorziehen lässt. "Der Kohle-Gipfel mit dem Bundeskanzler hat gezeigt, wie schwierig es werden könnte, gerade in der aktuellen Situation das Wollen vor das Können zu setzen", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die klimapolitischen Ziele sind außerordentlich wichtig. Diese sind aber nur zu erreichen, wenn wir den drohenden Energieengpass bezwingen." Die Koalition müsse hier einen gemeinsamen Weg finden, "der keinen Energiefaktor unberücksichtigt lässt". (Funke Mediengruppe)

ENTLASTUNGSPAKET II - Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, rät davon ab, den privaten Konsum mit neuen Entlastungspaketen zu stärken. Stattdessen könne man "den Schaden umverteilen", und dies "sollte man gezielt machen, zu Gunsten vulnerabler Gruppen", sagte Fuest dem Tagesspiegel. Und man könnte versuchen, Hindernisse auf der Angebotsseite wegzuräumen. Beim dritten Entlastungspaket sei zu viel mit der Gießkanne verteilt worden. "Ein großes Hinlangen im Sinne einer Stärkung der privaten Nachfrage wäre falsch, weil zu geringe Güternachfrage derzeit nicht das zentrale Problem ist", sagte Fuest. Das Gegenteil sei der Fall. "Das Angebot ist eingeschränkt, weshalb die Preise steigen. Da bringt es nichts, mit großen Transfers die Nachfrage anzuheizen und diese Preissteigerungen noch zu verstärken." (Tagesspiegel)

BREXIT/EU - Die EU könnte bei verbesserten Daten zu Handelsbewegungen die Grenzkontrollen in Nordirland reduzieren. EU-Brexit-Chef Maros Sefcovic sagte der Financial Times in einem Interview, er sei "ermutigt" durch die Absicht der neuen britischen Regierung, eine Verhandlungslösung für den Handel anzustreben. Die physischen Zollkontrollen an der Irischen See könnten Sefcovic zufolge auf einige wenige Lkw pro Tag reduziert werden, wenn Großbritannien der EU offizielle Echtzeitdaten über Handelsbewegungen liefere. Nach Plänen der EU-Kommission könnte so die Handelsgrenze "unsichtbar" werden. (Financial Times)

EU/ZWANGSARBEIT - Die EU-Kommission will Waren aus Zwangsarbeit laut Frankfurter Allgemeine Zeitung verbieten. Einem unveröffentlichten Entwurf eines Vorschlags zufolge soll am Dienstag ein Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit vorgeschlagen werden, das jede Phase der Produktion, von Herstellung, Ernte und Abbau bis zur endgültigen Verarbeitung abdeckt. Zuständig für die Kontrolle sollen die nationalen Behörden sein. Sie sollen Hinweisen nachgehen, die sie etwa von Nichtregierungsorganisationen oder Gewerkschaften bekommen haben, dass eine Ware ganz oder auch teilweise von Zwangsarbeitern hergestellt wurde. Die Kommission will außerdem Richtlinien sowie Datensätze bereitstellen, damit die Untersuchungen der Behörden sich auf die Waren konzentrieren, bei denen das "Zwangsarbeitsrisiko" am größten ist. (FAZ)

September 12, 2022

