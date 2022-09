NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple mit Blick auf die neue iPhone-14-Reihe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. In den USA seien die Preise im Vergleich zum Vorgängermodell stabil geblieben und in China unter Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sogar gesunken, während sie in Europa deutlich angezogen hätten, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Werbeaktionen der Netzbetreiber auf dem US-Markt hielten sich auf einem ähnlich robusten Niveau wie im Vorjahr./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2022 / 23:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 00:15 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

