In der neuen Woche blicken Dax-Anleger gespannt auf die Inflationsdaten in den USA und Deutschland. Das Ringen um die 13.000 Punkte-Marke dürfte sich derweil fortsetzen. Diese konnte der deutsche Leitindex am Freitag deutlich überspringen. In der Spitze kletterte er bis 13.125 Punkte. Die stärkste Zinsanhebung in der Geschichte der Europäischen Zentralbank hat der Dax indessen ...

