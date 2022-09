Der Dollar ist am Montagmorgen wieder unter die Marke von 0,96 Franken gefallen - der Kurs liegt aktuell bei 0,9596 Franken.Frankfurt - Der Euro kostet am Montag weiterhin mehr als ein Dollar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,0089 Dollar etwas höher als zum Ende letzter Woche und damit klar über der Parität zur US-Währung. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9681 ebenfalls etwas höher. Der Dollar ist dagegen am Montagmorgen wieder unter die Marke von 0,96 Franken gefallen - der Kurs...

