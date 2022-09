Aktuell ist die Branche besonders mit Themen wie Inflation oder Rezession konfrontiert. Hinzu kommen Energieschocks, Cyberrisiken oder Probleme in den Lieferketten.Zürich/Monte Carlo - Die Swiss Re rechnet in der Rückversicherungsbranche mit weiteren Preissteigerungen. Denn im unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld dürfte die Nachfrage nach Versicherungen zunehmen. In einer Welt mit wachsenden geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheiten und dem Klimawandel sei mit einer verstärkten Nachfrage nach Schutz vor Risiken zu rechnen...

