The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.09.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2022
ISIN Name
US55336VAQ32 MPLX 18/23
US428236BX09 HP 12/22
US912828YF19 USA 19/22
US589331AT41 MERCK CO. 12/22
US225433AH43 CS GRP FDG (GG) 2022
XS1556169206 KWG GROUP HOLDINGS 17/22
US92826CAG78 VISA 17/22
US254687CM62 WALT DISNEY 19/22
US281020AL15 EDISON INTL 2022
IT0005135840 B.T.P. 15-22
XS1937715305 KOMMUNINVEST 19/22MTNREGS
XS1580469895 INTESA SANP.17/27 FLR MTN
US278062AC86 EATON CORP.PLC 2022
XS1291264775 ASFINAG 15/22 MTN
US744320AL68 PRUDENTIAL FINL 12/42 FLR
AT000B043716 UNICR.BK AUS. 15-22 FLR
DE000DK0B5X7 DEKABANK DGZ IHS.S.7310
DE000A2AAPQ8 BERLIN, LAND LSA17/22A497
XS1470699957 GHANA, REP. 16/22 REGS
US12686CBB46 CABLEVISION SYST. 12/22
XS1274156097 BARCLAYS 15/UND. FLR
DE000NRW0E68 LAND NRW SCHATZ12 R1211
USG25417AK51 CS GRP FDG (GG)15/22 REGS
US377372AH03 GLAXOSMITHKLINE CAP.13/23
FI4000047089 FINLD 12-22
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2022
ISIN Name
US55336VAQ32 MPLX 18/23
US428236BX09 HP 12/22
US912828YF19 USA 19/22
US589331AT41 MERCK CO. 12/22
US225433AH43 CS GRP FDG (GG) 2022
XS1556169206 KWG GROUP HOLDINGS 17/22
US92826CAG78 VISA 17/22
US254687CM62 WALT DISNEY 19/22
US281020AL15 EDISON INTL 2022
IT0005135840 B.T.P. 15-22
XS1937715305 KOMMUNINVEST 19/22MTNREGS
XS1580469895 INTESA SANP.17/27 FLR MTN
US278062AC86 EATON CORP.PLC 2022
XS1291264775 ASFINAG 15/22 MTN
US744320AL68 PRUDENTIAL FINL 12/42 FLR
AT000B043716 UNICR.BK AUS. 15-22 FLR
DE000DK0B5X7 DEKABANK DGZ IHS.S.7310
DE000A2AAPQ8 BERLIN, LAND LSA17/22A497
XS1470699957 GHANA, REP. 16/22 REGS
US12686CBB46 CABLEVISION SYST. 12/22
XS1274156097 BARCLAYS 15/UND. FLR
DE000NRW0E68 LAND NRW SCHATZ12 R1211
USG25417AK51 CS GRP FDG (GG)15/22 REGS
US377372AH03 GLAXOSMITHKLINE CAP.13/23
FI4000047089 FINLD 12-22
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