Viele Aktien in meinem Depot sind in den vergangenen Monaten regelrecht abgestürzt. Doch kaum eine hat es so hart getroffen wie Fiverr International (WKN: A2PLX6). Seit meinem Kauf Mitte 2021 fiel die Aktie um genau 80 % (Stand: 10.09.22, gilt für alle Angaben). Der Aktienkurs müsste von heute aus also um unglaubliche 400 % steigen, nur um meinen Einstandskurs wieder zu erreichen. Wie gehe ich mit der Situation um? Und was kann ich für die Zukunft lernen? Der Absturz der Fiverr-Aktie Bevor wir diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...