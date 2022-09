Wie gut oder schlecht ein Team zusammenarbeitet, liegt auch am Vorbild an der Spitze. Zehn Führungskräfte erzählen, was sie ihren Mitarbeitenden im Joballtag vorleben. Ob Kapitän einer Fußballmannschaft oder Chefin eines Unternehmens - wer ein Team führt, muss mit gutem Vorbild vorangehen, so die einhellige Meinung. Vor allem das große Wort "Verantwortung" wird gern benutzt, wenn es um Moral in der Arbeitswelt geht. Die empirische Forschung zu Leadership-Frameworks in der Organisationspsychologie untermauert das und hat unlängst gezeigt, wie wichtig die Vorbildfunktion im Führungsalltag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...