(shareribs.com) London 12.09.2022 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt wieder etwas leichter. Die Rally am Freitag scheint nur ein Intermezzo, bedingt durch den anhaltenden Kampf der Notenbanken gegen die Inflation. Am Freitag zogen die Ölpreise deutlich an, getrieben von den bestehenden Sorgen der Marktteilnehmer hinsichtlich der Entwicklung des Angebots. Dabei spielten die Aussagen aus Russland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...